Oskamatu kanapidamine linnakodudes tekitab tõsiseid terviseprobleeme

Selles, et väiksemates aialappidega kortermajas elavad inimesed tagaaeda kanakuudi püsti panevad, pole enam midagi erilist. Tänu sellele on inimesed aga hakanud kanadesse suhtuma teisiti kui endistel aegadel: sulelisi võetakse sülle, lapsed silitavad ja isegi musitavad neid, aga sellega kaasneb risk haigestuda näiteks salmonelloosi.

Suurem on see probleem USAs, kus salmonelloosi haigestumine on hüppeliselt tõusnud. Sealsed arstid on ühel meelel: põhjus peitub just selles, et inimesed kipuvad kanu liigselt nunnutama. Tihti lastakse kanad ka eluruumidesse ja isegi magamistuppa, mis pole tervise seisukohast kindlasti õige lähenemine.

Salmonelloosi haigestutakse kokkupuutel kana väljaheitega ja juhul, kui kanad saastavad inimese toidu ja joogi. Haigestunul tekib kõhulahtisus, kõhukrambid ja palavik.

Loomaarst Janne Orro ütleb, et kodudes peetavad kanad on teataval määral terviserisk inimestele. «Kanade, aga ka partide ja teiste kodulindude organismis võivad pikka aega püsida inimesele potentsiaalselt ohtlikud salmonella- ja kampülobakter ilma linde endid haigeks tegemata. Niisugune «vaikne» nakkus on inimestele siiski ohtlik kui ei peeta kinni isiklikust hügieenist või süüakse piisavalt kuumutamata linnuliha või mune. Kui linnud elavad eraldatud territooriumil, nendega tegelevad eelkõige täiskasvanud ning lindude väljaheited komposteeritakse, ei ole lindude pidamine koduaias kindlasti väga tõsine terviserisk,» ütleb Orro.

Et haigestumist vältida, on arsti sõnul oluline on pesta käsi alati peale lindudega kokku puutumist, vältida laste mänguväljakute ning muruplatside saastumist lindude väljaheidetega ning toiduks kasutatavad munad ning liha korralikult läbi kuumutada.

Musitamist ja kanade kassi või koerana eluruumidesse lubamist tasuks vältida.

Kas sina pead linnakodus kanu? Millistes tingimustes nad elavad?