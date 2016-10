Lugeja: pesukuivati lõhub, kulutab ja kahandab riideid

«Mul on pool aastat olnud pesukuivati ja olen selle ajaga pidanud maha kandma rohkem riideid kui muidu viie aasta jooksul. Paljud puuvillased rõivad on pärast kuivatist võtmist numbri võrra kahanenud, mõnel asjal on augud sees, voodipesu on hõredaks kulunud,» kirjutab lugeja. Masin sai tema sõnul valitud vastavalt müügimehe soovitusele, sugugi mitte kõige odavam.

«Alguses arvasin, et ehk on asi masinas, aga ma ei tahaks seda uskuda, sest see on välja reklaamitud kui eriti pesusõbralik ja õrn. Olen väga nördinud. Usun, et kuivati lõhub, kahandab ja kulutab riideid kohutavalt,» ütleb ta.

Vastab Erki Soopere kodumasinate remondiga tegelevast ettevõttest Funkab:

«Pesukuivati ei tohiks tekitada augukesi ega kahandada kangast. Kuna pesu pestakse eelnevalt pesumasinas ja seejärel asetatakse kuivatisse, siis augukeste tekitajaks võib olla pigem pesumasina trummel. Kanga kahanemine pesu pesemise või kuivatuse käigus viitab siiski valesti valitud pesu- või kuivatusprogrammidele. Tuleks ka kindlasti jälgida riietel olevaid märgistusi millist temperatuuri need kannatavad ja kas need sobivad trummelkuivatis kuivatamiseks. Trummelkuivati kogub pesupesemise käigus tekkinud lahtised riidekiud ja seeläbi võibki tunduda, et pesu kuluks justkui kiiremini.»

