Kolm mööblitükki tõestavad, et mööblit võib muretult üle värvida

Vahel aitab värske värvikiht mõnel vingel mööblitükil hoopis veelgi paremini silma paista, seda juhul, kui värve ei karda ja mustritega eksperimenteerida julged, kirjutab ApartmentTherapy. Siin on mõned suurepärased näited.

/ http://www.scandinavianchic.com/

See sinine kummut polnud ennegi kole, aga koobaltsinine mööblivärv laseb sellel kohe eriti hästi särada. Vaata lisa siit.

/ http://samanthapattillo.com/

See toekas tükk retromööblit on paljude retrosõprade hinnangul puhas kuritegu: nimelt pole selle ajastu mööbli värvimine paljude meelest kuidagi õigustatud. Samas: see ei näe ju halb välja? Vaata lisa siit.

/ http://www.bhg.com/

See vana laud nägi enne kahtlemata väärikas välja, aga uues kuues, ombre-stiilis värvikihiga, on see suurepärane sisustuselement buduaarinurka. Vaata lisa siit.