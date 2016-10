Vaata, kuidas tegelikult villaseid rõivaid hooldama peab

Levinud on arvamus, et villaseid rõivaid on raske hooldada ja et nende eest hoolitsemine peab olema eriline. Villaste riiete hooldamine on tegelikkuses väga lihtne ja võtab vähem aega kui paljudest teistest materjalidest rõivaste hooldus.

Kuna naturaalne villakiud on kaetud loodusliku rasuga, siis hoiab see suure osa mustusest riidest eemal. Mustus lihtsalt ei kinnitu villastele riietele nii kergelt kui teistele materjalidele.

Seepärast piisab mõnikord ka rõivaeseme värskendamiseks selle õues tuulutamisest. Eriti hea on seda teha niiske ilmaga. Kui rõivastesse on jäänud mingeidki lõhnu, siis kaovad need õues värske õhu käes.

Villaseid riideid tuleks pesta ainult nähtavate plekkide korral. Kui pesema peab, siis kõige parem on pesta villaseid riideid käsitsi. Lubatud on pesta ka pesumasinas, kui masinal on olemas õrn käsipesuprogramm villaste riiete jaoks.

Käsitsi pestes ei tohi riideeset hõõruda, vaid tuleb kergelt muljuda. Käsitsi pesemisel ei tohi väänata, vaid pigistada õrnalt üleliigne vesi välja. Kindlasti ei tohi tsentrifuugida.

Kui villane rõivaese on pestes vormist välja läinud, siis märjana on võimalik riidele taas õige kuju anda.

Villased riided tuleb kuivama asetada tasasele pinnale. Nöörile kuivama riputada ei tohi, kuna nii võib riideese välja venida.

Keemiline puhastus on samuti lubatud, sellest veel parem on kuivpuhastus, sest mõningad keemilise puhastuse ained võivad villakiude sulatades rikkuda. Tasub olla ettevaatlik.

Villased rõivad ei vaja triikimist kuid tähtis on järgida tootega kaasas olevaid hooldusjuhised.

Vaata rohkem Saaremaise tootja KENA kodulehelt.

Ilusaid villaseid rõivaesemeid ja koduaksessuaare valmistab ka kodumaine Woolish.