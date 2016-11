1. KAUN- naturaalsest vildist sussid

Selle asemel, et osta mõnest supermarketist sussid, mis peavad vastu vaid mõned kuud, osta oma isale hoopis need vastupidavad ja soojad viltsussid. Ühe sussipaari hinnaks on 39 eurot.

KAUN- naturaalsest vildist sussid. Foto: osta.ee

2. Sülearvuti jahutusalus Laprest

Tänapäeva isad veedavad palju aega arvutis ja selleks, et hoiduda sülearvuti ülekuumenemisest, on vajalik jahutusalus. Lapresti jahutusalused on tehtud kergest, kuid väga vastupidavast kolmekihilisest bambusvineerist. Ühe jahutusaluse hinnaks on umbes 40 eurot.

Sülearvuti jahutusalus Laprest. Foto: osta.ee

3. Tass UHO

Tass ei kõla just kõige põnevama kingiideena, kuid see see kõrvadega kruus on küll tõeline pilgupüüdja.

Tassid on valmistatud portselanist ja saadaval on nii ühe kui ka kahe kõrvaga joogikruuse. Värvivalikus on nii mustad kui ka valged tassid. Ühe joogianuma hinnaks on 26 eurot.

Tass UHO. Foto: osta.ee

4. Stoneage lauakell

Need betoonist lauakellad muudavad ilmselt iga öökapi pealse stiilseks. Konkreetseid numbreid kellal ei ole, kuid vajadusel saab täiesti aru, mis aeg on. Ühe lauakella hinnaks on 45 eurot.

Stoneage lauakell. Foto: osta.ee

5. iPhone hoidja/laadija

Pealtnäha on tegu justkui tavalise puutükiga, kuid tegelikult on see iPhone'i hoidja/laadija. Igale iPhone'i usku olevale mehele kulub see kohe kindlasti ära. Ühe laadija hinnaks on 35 eurot.