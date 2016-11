Fotod: eriti romantilise sisekujundusega korter Kalamajas

Skandinaavia stiilis sisekujunduse kõrval on romantiline stiil üks eestlaste suuremaid lemmikuid. Kindlasti ei ole see veidike muinasjutuline stiil meeltmööda kõigile, eriti meestele, kuid silmailu pakub see sellest hoolimata paljudele.

See Kalamajas asuv korter on avatud planeeringuga ja paikneb läbi kahe korruse. Esimesel korrusel on lisaks köök-elutoale veel söögituba, lastetuba ja tualett. Korteri teisel korrusel on aga magamistuba, garderoob ja katuseaknaga vannituba.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE