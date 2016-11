Maakler annab nõu: kas enne korteri müüki on mõistlik remonti teha

Uusmaa kinnisvarabüroo juhatuse liikme, elamispindade tegevjuhi ja kutselise maakleri Eve Soppa sõnul sõltub see otsus korterimüüja enda võimalustest ja analüüsivõimest. Naise sõnul tuleb remondi puhul paika panna väga kindel eelarve, sest see lisandub hiljem müügihinnale. Sellest tulenevalt peab korterimüüja olema aga kursis sellega, milliste korterite nõudlus antud piirkonnas või majas on ja millised on müügihinnad. «Paljud teevad selle vea, et võtavad ette kuluka remondi, kuid ei suuda korterit kõrge hinna tõttu enam hiljem maha müüa,» selgitab Soppa.

Kuna remont nõuab vaba raha, korralikku töömeest ja aega, siis maakleri sõnul igaüks seda ette võtta ei soovigi: «Korralikult renoveeritud korteritel on olemas oma ostjaskond, aga vabalt võib müüki panna ka remonti vajava korteri.»

Soppa sõnul on kõige olulisem hoopis see, et müügis olev korter oleks puhas: «Räpane ja kola täis korter väga hästi müügiks ei lähe. Selle asemel, et teha odav kiirremont, tuleks korter lihtsalt korralikult ära koristada ning vana mööbel ja kola minema viia,» selgitab ta.

Naise sõnul ei ole mõtet renoveerimata korteris kiiret tapeedivahetust teha või puitpõrandale odavat parketti peale panna, mis hakkab varsti narmendama. «Suure tõenäosusega teeb uus korteriomanik nagunii kõik ise ümber,» on Soppa arvamusel.