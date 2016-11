Mida tuleb toataimede hooldamisel sügisel ja talvel kindlasti meeles pidada

Hansaplanti aedniku Marika Stokkeby sõnul on kõige olulisem, et toataimed saaksid võimalikult palju valgust: «Kui sul ei ole kodus taimelampe, siis on ainuke võimalus panna toataimed aknalauale.» Aedniku hinnangul on aknast juba poole meetri kaugusel 50% vähem valgust ja sellepärast ei aita see, kui toataimed on lihtsalt akna lähedal. Sellest, kas taimedel on piisavalt valgust, saab aru taimelehtede järgi: «Kui toataimed vaevlevad valguspuuduse käes, siis kipuvad nad välja venima,» selgitab ta.

Keskküttega kodude puhul on kõige suuremaks probleemiks see, et radiaatorid kipuvad olema akna juures. Stokkeby sõnul on see paratamatu – abi võib olla sel puhul potialustest, mis tõstavad taime pist kõrgemale. Kui kodus on põrandaküte, siis tuleks ka nende taimepottide alla, mis on põrandakütte peal, panna mingisugune kõrgendav potialus. Ahjukütte puhul tuleks toataimi hoida lihtsalt kütteallikast võimalikult kaugel.

Sügisel ja talvel ei tohiks kindlasti toataimi üle kasta. «Taimedel ei tohi lasta läbikuivada, kuid väga palju vett taimed puhkeperioodil ei nõua,» selgitab aednik. Kui toataimed on radiaatori lähedal, siis tuleks neid Stokkeby sõnul kasta korra nädalas. Kui temperatuur on madalam, näiteks 15 kraadi, siis piisab sellest, kui kasta taimi korra kuus. Taimi, mis talvel õitsevad, tuleks kasta aga vähemalt iga kahe nädala tagant.

Niiskuslembelisi toataimi (laiade pehmete lehtedega) tuleks aedniku sõnul aeg-ajalt veega piserdada. Paksude nahkjate lehtedega toataimed lisaniisutust aga ei vaja.

Sarnaselt kastmisega, tuleks Stokkeby sõnul talvel tagasihoidlik olla ka väetamisega. «Tuleks kas väetamisest üldse loobuda või siis teha seda korra kuus, lahja väetisega. Õitsvaid toataimi võib väetada ka kaks korda kuus, kuid kindlasti mitte rohkem,» selgitab ta.