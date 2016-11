5 põhjust, miks on majas elada parem kui korteris

Naabrid on kaugemal

Korteris elades on naabrid üldiselt kohe seina taga. Majas elades on aga privaatsust palju rohkem. Lisaks ei teki majas selliseid probleeme, kus kõrvalkorterist tulev vali muusika või nuttev naabrilaps ei laseks magada.

Rohkem ruumi

On ka väga suuri ja avaraid kortereid, kuid majad on üldjuhul ruutmeetrite arvult siiski suuremad.

Aed

Maja ümbritseb tavaliselt aed, kuhu saab istutada marjapõõsaid või viljapuid, korraldada suviseid grillipidusid või ehitada lastele liivakasti või mängumaja. Ka kortermajade ümber on tihti muruplatsid või lastele mõeldud mänguväljakud, kuid need on siiski mõeldud paljudele inimestele korraga.

Lemmikloomad

Korteris elades ei ole just eriti mõistlik endale suurt hundikoera võtta, sest ta peab pidevalt toas kinni olema. Majas elades on lemmikloomadel aga palju rohkem ruumi ja vabadust, et kasvõi aias ringi joosta.

Sul on alati parkimiskoht olemas

Vanade paneelmajade juures valitses parkimise osas teinekord tõeline kaos ja endale parkimiskoha leidmine võib olla tõeline katsumus. Majas elades ei saa ükski võõras inimene aga sinu autole mõeldud kohta ära võtta.

Kas sina eelistad elada pigem korteris või majas? Mis on sinu arvates majas elamise juures kõige suurem eelis?