Noored võiksid mõelda rohkem eluaseme ostmisele kui üürimisele

Viljandi üürikorteritega on praegu olukord selline, et väiksemaid pindu, mis on suunatud üliõpilastele, on piisavaid ja neid tuleb juurdegi. Suurematele peredele mõeldud korterid nagu näiteks 3-toalised – neid on liiga vähe. Samuti napib maju ja majaosi. Mis üüripindade hindu puudutab, siis neid on seinast seina, aga reeglina peetakse kõiki hindu kõrgeks, olgu siis 20 või 200 eurot.

Sügistalvisel perioodil tuleb igal aastal linna õppima hulga noori, kes täidavad üüriturgu. Seega on üürimine väga aktuaalne teema ja kolides teise linna õppima või ajutiselt tööle, on tõenäoliselt mõistlikum kodu ostmise asemel üürida. Kinnisvaratehingu kulud ehk notari tasud, riigilõivud, maakleritasud ja loomulikult ajakulu on tavatehingu puhul sedavõrd suured, et enamasti ei tasu aastaks-paariks kodu ostmine end finantsmajanduslikult ära.

Üürimise asemel tasub kaaluda ostmist

Samas, kui keegi tahab ühes kohas pikemalt kanda kinnitada, siis oleks soovitav tõsiselt ostmise peale mõelda, sest üürihinnad on kogu aeg tõusuteel ja üürides ei tea sageli, millal pead korteri omanikule tagastama või millise üürileandjaga kokku satud.

Ostmise kasuks tuleks kindlasti mõelda siis, kui olemasolevad finantskohustused üle jõu ei käi. Üürimakset üürija enam ei näe, aga pangalaenuga kodu soetades jääb see teadmine, et maksad pinna eest, mis saab päris sinu omaks.

Noorte suur küsimus, et mis saab siis, kui tulevikuplaanid muutuvad ja tahaks hoopis mujale kolida, ei tohiks tagasilööke tekitada. Alati saab ju ostetud pinna välja üürida ja panna selle raha teenima. Pikaajaline investeering lisab tulevikuks kindlust.

Omafinantseering – säästa ja küsi abi

Kui noored soovivad laenuga kodu osta ja ei saa omafinantseeringu osa kokku, siis on üheks võimaluseks kindlasti säästmine ja oma harjumuste ümbervaatamine. Paljud noored käivad välismaal tööl ja ka sellisel juhul tuleks mõelda, kuidas raha kõrvale panna, et tulevikus Eestisse kodu soetada.

Lisaks saab kodulaenu võtta KredExi toel. KredEx käendab noorte perede ja alla 30-aastaste vähemalt keskeri- või kutsekeskharidusega spetsialistide eluasemelaene, mis võimaldab neil saada kodu soetamiseks laenu väiksema omafinantseeringuga ja lisatagatiseta.

Kui tavaliselt küsib kommertspank laenu sissemakseks vähemalt 20% laenust, siis KredExi käendusega peab alustuseks olemas olema 10% summast.

Korterite orienteeruvad pakkumishinnad Viljandi linnas

Tehingu tüüp 1-toalised 2-toalised 3- ja enamatoalised Pakkumisel Arv (tk) Hind (€/m²) Arv (tk) Hind (€/m²) Arv (tk) Hind (€/m²) Müük 15 550-950 40 300-1050 60 250-1300 Üür 10 6,00-10,70 (140-240 €/kuus) 5 4,90-5,30 (180-320 €/kuus) 10 2,70-6,30 (180-500 €/kuus)

Allikad: kv.ee, Arco Vara. Tulemused on esitatud ümardatult