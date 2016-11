5 nutikat võimalust, kuidas oma kodus Ikea menutoodet kasutada

Kallaxi riiulid on ühed Ikea müüdavaimad tooted. Need on saadaval nii ruudu- kui ka ristkülikukujulisena. Lisaks valgele värvitoonile on võimalik osta ka musta või pruuni värvi riiuleid.

Toome teieni viis erinevat võimalust, kuidas Kallaxi riiuli abil oma kodu sisustada.

Pildil Ikea tootefotod. Foto: Eva-Lotta Kivi

1. Pane riiulile stiilsed jalad alla

Tavaline valge riiul on sinu jaoks liiga igav? Pane riiulile jalad alla ja see on otsekohe palju stiilsema välimusega.

Foto: www.sarahhearts.com

2. Ühenda omavahel kaks erinevat riiult

Sul on vaja lastetuppa üht suurt kappi või riiulit, kuhu kõik mänguasjad ära mahuksid? Pane kõrvuti mitu erinevat riiulit. Visuaalselt oleks tegu justkui ühe tervikliku mööbliesemega.

Foto: www.etsy.com

3. Tee riiulist istumisalus

Kes viitsib natukene nokitseda, saab riiulist meisterdada diivani, mis sobib imehästi näiteks esikusse. Selleks on vaja ainult natukene porolooni ja kangast.

Foto: www.mymelodrama.com

4. Pane riiulile uksed ette

Riiulitest saab edukalt meisterdada ka kapid. Selleks tuleb puidust välja lõigata lihtsalt sobivate mõõtmetega uksed ning need riiuli külge kinnitada.

Foto: www.astralriles.com

5. Pane riiulitesse hoiukastid

Kes kapiuste meisterdamisega tegeleda ei viitsi, saab asjade hoiustamiseks võtta kasutusele sobivate mõõtmetega hoiukastid. Kui tegu on paberist kastidega, siis saab need kiirelt ja odavalt katta ka meelepärase paberiga.