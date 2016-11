Kumb valida: induktsioonpliit versus keraamiline pliit

Keraamilise pliidi rauad töötavad põhimõttel, kus vool läbib kütteelemente, mis on tugevdatud klaasist tasapinna all. Kontrollnuppudest saab kasutaja anda kas rohkem või vähem voolu, mis kütteelementidesse jõuab ning tekib soojus, mis kandub läbi klaaspinna kööginõudele, soojendades nii toitu.

Induktsioonpliidil toimivad küttekehadena aga tugevad elektromagnetid, mis nii-öelda ergutavad poti või panni põhja molekule, tekitades soojust. Soojus liigub otse ja ühtlaselt pannilt toiduni – pliidi pind ise ei muutu tegelikult kunagi kuumaks. Sellepärast on induktsioonpliit eelistatum just lastega peredes. Induktsioonpind aktiveerub nimelt ainult siis, kui kööginõu (terasest põhjaga) on asetatud tundlikule alale ning lülitub välja kohe, kui nõu on eemaldatud.

Nii induktsioon- kui ka keraamililistel pliitidel tuleb kasutada hea kvaliteediga siledapõhjalisi panne, mis võimaldaksid soojuse ühtlast levimist. Kindlasti tuleks kontrollida, et nõude põhjad oleksid puhtad, vastasel juhul võib mustus pliidi pinda kahjustada.

Induktsioonpliitidel tuleb kindlasti kasutada magneetilisest metallist kööginõusid. Keraamiliste pliitide puhul võib kasutada ükskõik milliseid potte-panne. Soovituslik on mõlema pliidi puhul jälgida, et kööginõu põhja suurus oleks sarnane soojust eraldava osaga pliidil.

Pliitide kasutusmugavus

Induktsioonpliidid on paremini kontrollitavad ning tundlikumad kui keraamilised pliidid – nimelt kuumuse vähendamisel kontrollnupust väheneb kohe ka ülekantava soojuse hulk. Samuti on induktsioonpliitide puhul silmapaistev soojuse ühtlane jaotumine, mis tuleb eriti kasuks näiteks kastmete valmistamisel. Keraamilisel pliidil läheb aga kauem aega, et soojeneda või jahtuda. Induktsioonpliit on eriline kiiruse poolest – ühe liitri vee keemistemperatuurini viimiseks läheb poole vähem aega kui keraamilisel pliidil.

Hoolduste ja puhastamise poolest on mõlemad pliidid üsna samasugused – puhastada tuleks pehmest tekstiilist puhastuslapiga ning kasutada spetsiaalseid vahendeid. Kindlasti ei tasu pliite puhastada karedate svammide või harjadega ning vältida tuleb sügavpuhastavaid pulbreid-kreeme.

Allikas: Nööbel köögimööbel