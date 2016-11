7 hinnalist antiikmööblit, millele tasub osta.ee-s silm peale panna

Valisime välja osta.ee oksjonikeskkonnast seitse antiikset mööblieset, mis paistavad kohe eriliselt silma.

1. 19. sajandist pärit tool

See uhkete nikerdustega tammepuust tool on loodud 1980ndate aastate Prantsusmaal. Tooli hetkehinnaks on 420 eurot.

Foto: osta.ee

2. Kuldne seinapeegel

See Prantsusmaa päritolu peegel on loodud 1930ndatel aastatel. Tehtud on see puidust, kuid kogu pind on kullatud. Kuningliku peegli hetkehinnaks on 590 eurot.

Foto: osta.ee

3. Sohva ja kaks tugitooli

See marmorist põhjaga sohva on tõeline pilgupüüdja. Komplekt on pärit 1960ndate Prantsusmaalt. Sohva ja tugitoolide hetkehinnaks on 1700 eurot.

Foto: osta.ee

Foto: osta.ee

4. Marmorist öökapp

See tammepuidust ja marmorist tehtud öökapp on juba rohkem kui sada aastat vana – pärit on see 1930ndatest. Kapi hetkehinnaks on 400 eurot.

Foto: osta.ee

5. Kirjutuslaud

See Prantsusmaa päritolu kirjutuslaud on loodud 1920ndatel aastatel. Heas seisukorras kirjutuslaua hetkehinnaks on 750 eurot.

Foto: osta.ee

6. Baarikapp

See Belgia päritolu baarikapp on käsitsi maalitud ning loodud 1950ndatel aastatel. Baarikapi hetkehinnaks on 860 eurot.

Foto: osta.ee

7. Tugitool

Tugitooli, mis on pärit 1940ndatest, hetkehinnaks on 850 eurot. Tegu on Belgia päritolu mööbliesemega.