Unusta tavaline malmvann: nutikad eestlased valmistavad puulippidest käsitöövanne

KHIS vannid pannakse kokku käsitsi lõigatud saarepuu lippidest. Vannide tumepruun, peaaegu must värv on kõrgkuumutamise tulemus – iga puitlippi töödeldakse rohkem kui kahesaja kraadi juures. Kuumutamine on vajalik selleks, et puit oleks niiskuskindel ja vastupidav.

KHIS tootevalikus on igasuguse kujuga vanne. Need sobivad nii vannituppa, saunaruumi kui ka välja. Lisaks praktilisele otstarbele on vannid kahtlemata ka silmapaistvad disainielemendid.

Ühe käsitöövanni valmistamine võtab aega umbes kaks kuni kolm nädalat. Kuna vanni kõik puulipid on erinevate mõõtmete ja proportsioonidega, on tegu tõelise inseneritööga.