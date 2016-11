Viis lihtsat nõuannet, kuidas juba sel nädalal koduse elu arvelt raha kokku hoida

Tee kohv kodust kaasa

Väga trendikas on osta teel tööle kaasa mõni kohvitops või võtta see lõunapausil kohvikust. See kõik aga maksab ja tunduvalt rohkem kui kodust termosega kohvi kaasa võtmine. Katseta, sääst on märkimisväärne!

Valmista järgmise päeva lõuna õhtul kodus

Kui sa just ei tööta mõne eriti soodsa söögikoha läheduses, mis samas väga kvaliteetset toitu pakub, on odavam ja tervislikum kodust toit kaasa võtta. See säästab juba ühe nädalaga kümneid eurosid.

"Kapid tühjaks"-programm

Nädalamenüüd koostades (mis on samuti suurepärane meetod raha säästmiseks) vaata üle, mis sul juba kodus olemas on, ja plaani toidud nii, et saaksid kõik kappides leiduva ära kasutada ega laseks millelgi aeguda ja halvaks minna.

Jäta restoranid vahele

Kui oled harjunud tihti väljas söömas käima, tõmba neid käike koomale. Kodus süüa teha on siiski palju odavam ja sõbrad võid ka koju külla kutsuda ning neid omatehtud roogadega võõrustada.

Ära kuluta meelelahutusele

Kinopiletite asemel võid filme kodus vaadata, klubi asemel sõpradega kodus lauamänguõhtu teha. Muidugi ei pea rahalist meelelahutust oma elust täiesti välja lõikama, aga säästmise nimel tasuks seda lihtsalt tuntavalt vähendada.