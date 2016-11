Fotograaf annab nõu: kuidas oma kinnisvara müümiseks parimaid pilte teha

Fotograaf Olev Mihkelmaa sõnul tasub kodu müümisel investeerida kvaliteetsetesse piltidesse, sest nii on suure tõenäosusega rohkemad inimesed sellest huvitatud. «Viimaste aastate jooksul on müügis olevate kinnisvaraobjektide fotokvaliteet oluliselt tõusnud, kuid leidub ka palju müügipilte, millel esineb erinevaid puudusi. Halva kvaliteediga ja liiga tumedad pildid, kus on pildistatud vaid detaile just ostjaid ligi ei meelita. Lisaks sellele on vajalik, et ostja saaks aimu ruumide planeeringust,» selgitab Mihkelmaa.

Mehe sõnul ei ole professionaalse fotograafi palkamine ilmtingimata vajalik, kuid seda võiks teha juhul, kus endal vajaminevad vahendid või oskused puuduvad. «Siseruumi pildistamisel oleks vaja lainurkobjektiivi ehk objektiivi, mis jätab võimalikult laia ala pildile. Igaühel seda kodus aga ei ole,» põhjendab fotograaf.

Mihkelmaa sõnul on fotograafil enamasti kogemusi ka sellega, millisest nurgast kinnisvaraobjekte pildistada, mida kindlasti pildile jätta ja kuidas hiljem pilte töödelda.

Fotograafi hinnangul on kinnisvaraobjektide pildistamisel väga olulised ka ettevalmistused. «Enne fotograafi saabumist või ise piltide tegemist tasub kulutada aega koristamisele ja hubase meeleolu loomisele,» on Mihkelmaa arvamusel. Tema sõnul tuleks näiteks kõik üleliigsed asjad ära koristada. «Keegi ei taha müügipiltidel vaadata sinu perepilte, vedelevaid riideid või muid isiklikke asju,» selgitab ta.

Fotograafi sõnul annavad piltidele juurde ka sellised väiksed asjad nagu värsked lilled, puuviljakorv või küünlad: «Liiale ei tasu minna, kuid need muudavad piltidel olevad ruumid hubasemaks.» Mehe sõnul soovitab ta müügipilte teha alati ka koos mööbliga. «Isegi kui mööbel korterisse ei jää, tasub see piltidele jätta. Nii ei tundu ruumid liiga kõledad.»