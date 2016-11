Terviseeksperdid utsitavad inimesi sellel lihtsal põhjusel rohkem teed jooma

Tee joomine hoiab nimelt inimese keha soojas. Soojade jookide ja toitude regulaarset tarbimist propageerib ka Brittide hetkel aset leidev kampaania «Püsi talvel terve», vahendab Good Housekeeping.

Kampaania sisuks on see, et inimesed pööraksid külmal ajal rohkem tähelepanu oma tervisele ja sellele, kuidas külmetushaigusi vältida. Kampaania eesmärgiks on inimeste teadlikuse abil vähendada vajadust erakorralise arstiabi järele.

Ka meil on üsna talvised ilmad ja sellepärast on kasulik külmetusest hoidumiseks hoolega meega teed juua. Kui keha on soojas, ei tiku haigused ka kohe ligi.