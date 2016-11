Fotod: vaata, missugune hoone sai Aasta Puitehitise tiitli

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on puidutöötlemisettevõtte Arcwood by Peetri Puit suur ja uhke tootmishoone ilmekas näide kaasaegsest ning kvaliteetsest tööstusarhitektuurist, kus on oskuslikult kasutatud ettevõtte enda toodetavat peamist tootmismaterjali - liimpuitu. “Puidu kasutamine tootmishoonete ehitamisel on tavapäratu, kuid Arcwoodi tehasekompleksi näitel võime tõdeda, et ka puhtpragmaatiline tööruum võib olla väga meeldiv. Lisaks tipptasemel kvaliteedile ja ruumilahendustele on hoone kandekonstruktsioonid läbinisti liimpuidust, ilmestades kuidas vähekasutatud materjal saab uutes tingimustes hoopis laiemalt kasutada ning olles loodetavasti eeskujuks järgnevatele sarnastele projektidele,” selgitas Välja žürii valikut ning lisas, et tootmishoonete puhul teeb puidust ehituse keeruliseks ka tootmisest ning tuleohutusest ja sisekliimast tulenevad nõuded, mis on võrrledest teiste ehitistega komplitseeritumad.

Arcwoodi tehasekompleksi arhitektuurse lahenduse töötasid välja arhitektid Mihkel Tüür ja Ott Kadarik arhitektuuribüroost Kadarik Tüür Arhitektid, sisekujunduse lõi Kadri Tamme ettevõttest Kadri Tamme Sisearhitektuur. Kompleksi ehitas Vilcon Ehitus OÜ.

Tänavu esitati Aasta Puitehitise konkursile 53 objekti. Tulemused kuulutati välja täna Kultuurikatlas toimuval rahvusvahelisel puitarhitektuuri konverentsil “Puit – homse elukeskkonna võti”. Lisaks peaauhinnale anti üle ka kaheksa eriauhinda.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuhi Henrik Välja sõnul on puidutöötlemisettevõtte Arcwood by Peetri Puit suur ja uhke tootmishoone ilmekas näide kaasaegsest ning kvaliteetsest tööstusarhitektuurist, kus on oskuslikult kasutatud ettevõtte enda toodetavat peamist tootmismaterjali - liimpuitu. “Puidu kasutamine tootmishoonete ehitamisel on tavapäratu, kuid Arcwoodi tehasekompleksi näitel võime tõdeda, et ka puhtpragmaatiline tööruum võib olla väga meeldiv. Lisaks tipptasemel kvaliteedile ja ruumilahendustele on hoone kandekonstruktsioonid läbinisti liimpuidust, ilmestades kuidas vähekasutatud materjal saab uutes tingimustes hoopis laiemalt kasutada ning olles loodetavasti eeskujuks järgnevatele sarnastele projektidele,” selgitas Välja žürii valikut ning lisas, et tootmishoonete puhul teeb puidust ehituse keeruliseks ka tootmisest ning tuleohutusest ja sisekliimast tulenevad nõuded, mis on võrrledest teiste ehitistega komplitseeritumad.

Arcwoodi tehasekompleksi arhitektuurse lahenduse töötasid välja arhitektid Mihkel Tüür ja Ott Kadarik arhitektuuribüroost Kadarik Tüür Arhitektid, sisekujunduse lõi Kadri Tamme ettevõttest Kadri Tamme Sisearhitektuur. Kompleksi ehitas Vilcon Ehitus OÜ.

Tänavu esitati Aasta Puitehitise konkursile 53 objekti. Tulemused kuulutati välja täna Kultuurikatlas toimuval rahvusvahelisel puitarhitektuuri konverentsil “Puit – homse elukeskkonna võti”. Lisaks peaauhinnale anti üle ka kaheksa eriauhinda.

Raitwood fassaadi eriauhind - eramu Tartus

/ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Arcwoodi liimpuidu eriauhind - eramu Nõmmel

/ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

UPM-Kymmene Otepää vineeri eriauhind - ujuv saun Türil

/ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Žürii äramärgitud - paadikuur mererannal Naissaarel

/ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Žürii äramärgitud - Lenne kontor

/ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Žürii äramärgitud - Triigi lava Saaremaal

/ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

Žürii äramärgitud - eramu Kaberneemes