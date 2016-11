Väga oluline otsus, mis tuleb enne kodu sisustamist teha

Enne poodi tormamist tasuks nimelt läbi mõelda, millises stiilis ja värvigammas tulevane kodu tuleb.

Kõige lihtsam on valida välja kolm niiöelda põhivärvi – soovitavalt üks tume, üks hele ja üks nende vahepealne värvitoon. Näiteks must, valge ja hall. Kindlapeale minek on ka värvi ja mittevärvi kontrast, näiteks musta, valge ja kollase kooslus.

Kindla värvitooni asemel võib musta-valge skaalasse kuuluvaid värve kombineerida ka mõne konkreetse materjaliga – näiteks puidu või metalliga. See on väga populaarne just Skandinaavia stiili puhul.

Kindlasti tasub arvesse võtta ka ruumi suurust ja otstarvet. Kui tegu on väga pisikese elutoaga, siis tasuks kasutada pigem heledaid värve. Kui ruum on väike, aga mõeldud näiteks magamistoaks, siis võib panustada ka tumedamatele värvitoonidele.