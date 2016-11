Maailmas kogub aina suuremat populaarsust see ebatavaline elamisviis

«Ühiselamine» (co-living) on uus ja moodne eluviis, kus noored inimesed, kes on üldjuhul lõpetanud juba kõrgkooli ja teenivad head palka, elavad koos ühes suures majas, vahendab The Wall Street Journal.

Esmapilgul võib tunduda, et tegu on justkui ülikooli ühiselamuga, kuid tegelikult see nii kohe kindlasti ei ole. Tavalises ühiselamus on igal üliõpilasel kasutamiseks magamistuba (tihti tuleb seda ka jagada), ühine kööginurk, vannituba ja pesupesemisruum.

Londoni ühes suurimas ühismajas (The Collective), mis on mõeldud juba heal järjel olevatele tööinimestele, on igaühel aga luksuslikku sviiti meenutav magamistuba, kus on ka pisike kööginurk. Ühiskasutamiseks on majas veel raamatukogu, kino, mängutuba, restoran ja spaa.

Antud ühismajas elab üle kahesaja noore inimese ja kuus tuleb sellise eluviisi eest välja käia umbes 800-900 eurot.

Lisaks Inglismaale on taoline «ühiselamine» saavutanud suure populaarsuse ka näiteks Põhja-Ameerikas ja Lääne-Euroopa teistes suremates linnades.

Ühismajades elamine on hea võimalus neile, kes ei soovi osta või üürida endale korterit, armastavad seltskonda ja uusi tutvusi või peatuvad mõnes linnas näiteks mõne kuu.