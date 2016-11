Kinnisvaraportaal ennustab: Tallinna südames hakkavad korterite hinnad tõusma

Tallinna kesklinnas tehakse traditsiooniliselt ligi viiendik Tallinna korteritehingutest. Kesklinna korteritehingute taga on viimastel aastatel paljus olnud uusarendused, mida on kesklinnas proportsionaalselt enam kui teistes Tallinna linnaosades. 2016 III kvartalis tehti Tallinna kesklinnas maa-ameti andmetel 511 korteritehingut, mis on eelmisest aastast 5% enam.

«Ehitusloa saamise protsess on Tallinnas viimase aja jooksul läinud keerukamaks ja ajamahukamaks. Seetõttu on kesklinna uute arendusprojektide lisandumine vähenenud. See omakorda on viinud tehingute arvu vähenemisele. Viimases kvartalis Tallinna kesklinna korteritehingute arv aastataguse ajaga võrreldes kasvas. See aga on esimene tõusunumber peale eelnenud kolme kvartali pikkust tehingute arvu langust,» tõi välja Tarvo Teslon.

Pakkumiste arvu vähenemise trendi näitab ka portaali KV.EE statistika. Alates 2016. aasta algusest on korterite müügipakkumiste arv Tallinna kesklinnas järjepidevalt vähenenud. Oktoobris oli päeva keskmisena portaalis KV.EE 1668 kesklinna korteri müügipakkumist.

«Veel kevadel oli Tallinna kesklinna korteripakkumiste arv 1800-1900 vahel. Pakkumiste vähenemine viib konkurentsi leevenemisele. See omakorda annab võimaluse kinnisvaramüüjatel kaaluda hindade kergitamist. Viimaste kuude jooksul on korteripakkumiste ja -tehingute hinnad küll enam-vähem paigal püsinud, kuid aastatagusest on kesklinna nii pakkumis- kui tehinguhinnad 5% kõrgemal,» võttis Tarvo Teslon numbrid kokku.

Hindade ja pakkumiste ning tehingute arvu prognoosimisel tuleb arvesse võtta, et üldine korteritehingute arv Tallinnas on kõrgel.

«Tallinna suur tehingute arv näitab, et ostjad otsivad aktiivselt sobilikke pakkumisi. Korterite müügipakkumiste vähenemine survestab hindu pigem tõususuunas. Tegelikult on näha, et siin-seal on arendajad juba asunud hinnakirju ülespoole korrigeerima,» tegi Tarvo Teslon kokkuvõtte.