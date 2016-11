Ameerika koduajakiri juhendab, millisesse riiki kolida, kui valimistulemus ei rõõmustanud

Et mitte uisapäisa kusagile tormata, selleks pani ameeriklaste üks eelistatumaid koduajakirju Elle Decor kokku nimekirja maailma kõige rahulikumatest riikidest, kuhu nüüd kolida võiks.

1. Island

Viimastel aastatel populaarseks turistisihtkohaks muutunud riik on erinevatel hinnangutel üks rahumeelsemaid maailmas, mis on suur boonus lisaks kaunitele vaadetele ja hingematvale loodusele.

2. Taani

Inimeste rahulolu-uuringu põhjal on Taani maailma kõige õnnelikema inimestega riik. Elle Decori hinnangul on see praegust asjade seisu arvestades väga hea põhjus kolimiseks.

3. Austria

See Saksamaa pisike naaber on seitse aastat järjest valitud parima elukvaliteediga riigiks.

4. Uus-Meremaa

Seda on korduvalt nimetatud kõige lõõgastunuma elustiiliga riigiks maailmas, lisaks on see äärmiselt turvaline ja madala siseriikliku ning välispoliitilise konfliktitasemega paik.

5. Portugal

Portugal on end tõestanud poliitiliselt üsna stabiilse riigina ja kui varem olid probleemiks vägivaldsed meeleavaldused tänavatel, siis ka neid pole viimastel aastatel enam kuigivõrd ette tulnud.

6. Tšehhi

Tšehhi püüab hoida kõrvale konfliktidest ning neil on Euroopa madalaim töötute arv.

7. Šveits

Šveits sekkub maailmapoliitilistesse küsimustesse nii vähe kui vähegi võimalik. See on stabiilne ja rahulik riik, kus on hea elada.

8. Kanada

Kanada on see üks riik, kuhu enamik Clintonimeelseid ameeriklasi lubas kolida juhul, kui Trump presidendiks saab. Poliitiliselt üsna eesrindlik ja edumeelne riik legaliseeris samasooliste abielud kümme aastat enne Ameerika Ühendriike ning ka lapsehoolduspuhkuse tingimused on neil märkimisväärsed, mistõttu see võib olla päris heaks valikuks.

9. Jaapan

Tehnoloogilise arengu juhtriike on kauni kultuuri ja loodusega ning maailma kõrgeima keskmise elueaga: selleks on tervelt 83.7 aastat.

10. Sloveenia

Donald Trumpi naise Melania sünnimaa on rahulik mängine riik, kus on madal kuritegevuse aste, poliitika on stabiilne, meeleavaldused sisuliselt puuduvad, samuti terrorismiilmingud.

Millisesse riiki koliksid sina, kui Eestis asi hapuks peaks minema?