Kaks sõbrannat tegelevad ühes Eesti keldris üsna ebanaiselike asjadega

Soojad, vahetud, mõnusa olemise ja huumorisoonega tüdrukud kirjeldavad elavalt, kuidas nad Liisi isa garaažis nõukogude-aegsete masinatega disainlampe, vaase ja nupp-nagisid valmistavad. See on nende kirg. Seal garaažis toimetades on nad “oma elemendis” ning saavad loomelooma valla päästa.

Palun rääkige PULO disaini sünnilugu.

Meie ettevõtmise saamislugu on justkui tavapärane – endale koju oli valgustit vaja ja tegime valmis. Kuna valgustid on kas hirmkallid või hirmus koledad, siis oli see justkui topelt innustaja, miks otsus ise tegema hakata sai sündida. Ehk siis PULO disain sai alguse kahe sõbranna kodude sisustamisest, kuna olime omale üheaegselt uusi kodusid ehitamas ja sisustamas.

See tundub uskumatuna, et kaks naist veedavad oma vaba aja (Liisi) isa garaažis ja tegelevad treimisega – kuidas see nii on läinud?

Ise imestame ka pidevalt, kuidas küll nii. Aga kuna visioon oli selge, siis abi polnud vaja minna kaugele otsima. Liisi isa Priit Tippel on kuldsete kätega mees, kes on end rikkalikult varustanud erinevate masinate ning oskustega. Ta on elupõline leiutaja ja insener, kelle vingeimaks “seadmeks” on 15-meetrise nokaga kraana, mille ta loomulikult ise valmis ehitas. Seega oli lihtne minna ja paluda “isa hea, õpeta meid nüüd treima ja freesima”. Visandasime valgusti välimust illustreeriva joonise paberile ja päev hiljem oli meil prototüüp valmis treitud. Kuna Kati isa on paberitega elektrik, tulid ülejäänud teadmised seatlpoolt – see faas ja maandus ja luumenid ja kelvinid ja teadmised, kuidas lühist tekitada või siis soovitavalt siiski mitte. Edasine on läinud lennates, puhta innu ja rõõmuga.

PULO disaini juured on seega sügaval nõukaaegsetes masinates ja hääbuvates teadmistes. Me püüame oma isade oskuseid üle võtta ja segada need kokku tänapäevase disainiga. Tulemuseks on meie ühisloomena valminud minimalistlikud valgustid ja sisustuselemendid.

PULO vaas Friida. / osta.ee

Kas te omavahel vaidlete ka kui garaažis tooteid valmistate? Kui, siis mille üle?

Vaidlusi on meil vähe, pigem neid polegi. Iga uus mõttevälgatus ja idee, kuidas midagi lahendada laabub meie tootmise juures vaid naeru saatel, sest kui mingi hea idee kohale jõuab, siis võtame selle vastu ikka kiljudes.

Meid innustab kodukujundus ja disain ning me inspireerime teineteist pidevalt uute ideede ja nägemustega veel teisteski sisustuses vajalikest toodetest. Kui millegi uue loomiseks on vajalik ammutada uusi oskuseid, siis seda põnevam. Kati esimene kokkupuude relakaga või siis meie esimesed katsed keevitamisel ajavad siiani kõkutama.

Milliseid komplimente olete oma toodete kohta saanud? Senine parim tagasiside?

Komplimente on palju. Ühelt poolt on uskumatu, et meid – õblukesi naisi – treialitena teatakse. Meie masinate ja tööpinkide taltsutusoskused panevad peamiselt meesterahvaid käsi plaksutama ja meile jõudu soovima. Teisalt on isiklik rõõm just neist komplimentidest, mis meie minimalistlikku disainikäekirja kiidavad. See on super, kui tuntud disainerid, kelle töid ise kõrgelt hindad, tulevad hea sõnaga toetama. Lisaks läheb meile endile korda, et tegeleme taaskasutusega ja see on ka meie klientidele oluline. Taaskasutus on tugev trend.

Ülim kompliment on muidugi see, kui sinu tooteid hakatakse järele tegema – järelikult teeme head asja, mida tasub matkida. See põhjustab ka parajalt palju peavalu, aga ju siis nähakse meid kui trendide loojaid.

Teil on pere, töö, lapsed, hobid – kuidas te jõuate PULOga tegeleda? Kuidas mehed teie tegevusse suhtuvad?

Endalgi tekib ajuti hämming, kust tuleb see aeg, et teha päevatööd, toimetada lastega, elada lustakat eraelu ja arendada PULO loomelaeva. Meil on lihtsalt väga vedanud! Pered on meil tõesti väga toetavad – aidatakse alati kui vaja ja mõistetakse, et see, mida loome ja teeme, muudab meid õnnelikuks. Nad kõik on meid seal keldris ju näinud ja teavad, et see on osa meie eneseväljendusest. Eriti armsad ja otsest hoolivust väljendavad need hetked, kui keldrisse jõuab catering, et loometuhinas “kunstnikud” ikka sööksid ka. Teenuse osutaja on nö ema catering.

Lisaks oleme õnnega koos, et meie päevatöö täiendab öötööd (pulotame enamasti õhtuti või nädalavahetusel) ja vastupidi ka. Meil on kokku saanud hea kombo – Kati on värske sisekujundaja ja Liis elupõline turundaja. Ehk siis oleme pärit valdkondadest, mis taaskord PULO tegevusi toetavad.

Milline toode on seni osutunud kõige populaarsemaks?

Kõige populaarsem toode on meil Priit ja tema edasiarendused – seinavalgusti ja suunatav spotvalgusti Priit. Imetabane on olnud ka kogemata tooteks kujunenud sisustusmaailma väline teema. Tegime taaskord vaid enda tarbeks oma puidutööjääkide jääkidest kõrvarõngad. Nüüd on aga needki väga oodatud ja minev kaup.

Ehk siis kui peaks ühe ettevõtluslalase nõuande õhku viskama, siis soovitame omi vajadusi rahuldada – alati leidub sarnaste soovide ja stiilitundega inimesi. Endale ja omasugustele (küllaldastele nišidele) tasubki keskenduda.

PULO valgusti Priit. / osta.ee

Intervjuu täistekst on leitav Osta.ee blogist , PULO tooted aga SIIT!