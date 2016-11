Põhilised vead, mida tehakse lindude söötmisel

Üheks kõige tüüpilisemaks apsakaks on see, et söögimajadel lastakse tühjaks saada. Kui söögimaja jääb toiduta vaid paariks päevaks, siis ei juhtu midagi. Kui söögipaus on aga pikem, hülgavad linnud suure tõenäosusega söögimaja terveks talveks.

Tähelepanu tuleks pöörata ka söögisegule. Ostmata tasuks jätta odavad söögisegud, mis koosnevad maisihelevestest, kaerateradest ja muust sarnasest. Selline söök pakub huvi väga vähestele lindudele ja enamik linde loobib kogu kõlbmatu söögi lihtsalt maha, et saada kätte üksikuid söödavaid seemneid.

Ka leiba, saia, küpsiseid ja saiakesi ei tohiks lindude söögilauale mitte mingil juhul panna. Tegu on lindude jaoks justkui rämpstoiduga. Linnud võivad neid küll näljaga sisse süüa, kuid tegelikult ei saa nad sealt vajalikke toitaineid. Lisaks sellele võib see rikkuda nende tervise. Eriti ohtlik on see kevadisel poegade kasvatamise ajal – linnupoegade organism on nimelt rämpstoidule palju tundlikum.

Lindude toitmisel on väga oline ka see, et söögimaja oleks puhas. Räpane söögimaja muutub kleepuvaks ning niiskuses riknevad seemned võivad levitada lindude hulgas ohtlike haigusi. Määrdunud söögimajad kipuvad ka kiiremini kuluma ja lagunema.

Selleks, et lindudel oleks söögimajas viibides turvaline olla, tuleks see paigutada viljapuude või põõsaste lähedusse, kust vajadusel varju otsida. Inimesed panevad tihti söögimajad keset lagedat aeda. Nii saavad erinevad kullilised aga söögimajas peatuvaid linde kergesti rünnata.

Allikas: Rodoaed