Vaata, milliseid vigu sina kartulipudru valmistamisel teed

Veebiportaal HouseBeautiful on reastanud seitse peamist viga, mida inimesed selle roa valmistamisel teevad. Vaata, kas ka sina eksid millegi vastu.

1. Valed kartulid

Pudru valmistamiseks tuleb valida kõrgema tärklisesisaldusega kartulid, nii saad eriti koheva ja siidise pudru. Samuti haarab seda tüüpi kartul maitseid paremini endasse. Vahasemad kartulid nõuavad rohkem tampimist, et sama tulemus saavutada.

2. Vee soolamata jätmine

Kui kartulid keevad, siis tärkliseosakesed neis paisuvad ning imavad vett ja, kui sa seda lisanud oled, soola. Tänu sellele ei pea hiljem tampimise ajal soola nii palju lisama ning puder maitsestub paremini ja ühtlasemalt.

3. Kartulid kuuma vette

See võib tunduda ilmselge, aga leidub inimesi, kes ei tea, et kartulid pannakse keema külma veega. Keedupotti tuleb lasta külma vett nii palju, et kartulid oleks kaetud. Siis lastakse vesi keema ja jäetakse mõõdukal kuumusel podisema. Kui lisad kartulid juba keevasse vette, keevad need ebaühtlaselt, välimine osa saab küpseks ja laguneb, kuid sisemus on veel toores.

4. Liiga vähene nõrutamine

Hea pudru valmistamise juures on oluline, et kartulid saaksid enne tampimist korralikult nõrutatud. Kui vett viimseni ära ei vala, jääb puder vesine.

5. Maitseandjad otse külmkapist

Pudrule lisatakse kõiki asju, näiteks võid ja piima, toatemperatuuril, mitte otse külmkapist. Nii imenduvad maitsed pudrusse paremini ega jahuta seda.

6. Liigne töötlemine

Kartulis paisunud tärkliseosakesed on väga õrnad. Kui neid liiga karmilt töötled, näiteks saumikseriga, muutub puder liimjaks ja tulemus on söödamatu. Pudru valmistamiseks on endiselt parimaks abivahendiks vana hea pudrunui, äärmisel juhul võib sellele tavalise mikseriga lõpus pisut kohevust anda, aga sedagi ettevaatlikult!

7. Liigvarajane valmistamine

Kartulipuder tehakse valmis ja antakse kohe lauale. Seda ei saa ette valmis teha, samuti pole see suurem asi soojendatav toit.