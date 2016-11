Neli kõige hullemat katastroofi kodu müümisel ja kuidas neid vältida

Kohutav naaber

Kui üks abielupaar 2011. aastal Suurbritannias oma kodu müüki pani, hakkas nende naaber võimalikke uusi koduomanikke pidevalt informeerima, mis neid täpselt ees ootamas on. «Lärmakad peod, vali muusika, lärmakad autod,» kirjutas naaber punaste tähtedega plakatile," mille oma krundi serva üles riputas. Mõistagi peletas säärane info paljud pakkumise vastu esialgu huvi tundnud inimesed eemale.

Mida säärasel juhul teha? Ega väga palju teha ei saagi. Võid proovida naabriga rääkida, võid viia ostuhuvilised temaga rääkima. Võid salaja pidevalt silti maha kiskuda. Kui see ei aita, tasub pöörduda korrakaitsjate poole. Just selline lähenemine aitas ka sel konkreetsel paaril lõpuks oma kodu maha müüa. Kaks aastat pärast selle turuleminekut.

Tühja maja needus

Ameerika Ühendriikides kolis üks pere oma kodust järgmisesse ja jättis selle tühjalt seisma, seinal kiri «Müüa». See mõjus tegevust otsivatele teismelistele äärmiselt ligitõmbavalt. Nad murdsid saja lähima sõbraga majja sisse ja pidasid seal täiesti kohutava peo, mis rikkus oluliselt kinnisvara väärtust.

Mida teha? Kui kolid kodust enne müüki välja, käi seda regulaarselt kontrollimas või otsi keegi, kes seda sinu eest teeks. Samuti ei tasuks välja lülitada turvasüsteeme.

«Me võtame su maja. Ja kõik su väärisesemed»

Üks USA paar leidis oma lahmakale majale ostjad ja jõudis selle üle vaevu rõõmustada, kui ostuhuvilised samal õhtul maskides ja relvastatuna naasid ning maja väärisesemetest tühjaks tegid. Põgenedes läksid vargad aga ähmi täis ja tulistasid majaomanikku, kes pääses õnneks üsna kergelt.

Mida teha? Kui plaanid kinnisvara müüki panna, pea meeles üht asja: su kodust käib lähiajal läbi suur hulk võhivõõraid inimesi. Nii et kõik oma väärisesemed, isegi kallim kodutehnika ja muu taoline, tuleks silma alt ära panna, et see kelleski ahvatlusi ei tekitaks.

Äärmuslikud meetmed

Kui ühe pere kodu pärast paarikuist turulolekut ikka veel kaubaks läinud ei olnud, soovisid nad, et nende maakler kannaks kodu näidates pandakostüümi. Kuigi maakler esialgu tõrkus väitega, et keegi ei võtaks teda sedasi tõsiselt, oli ta lõpuks nõus. Veebi said üles pildid, kus naine pandakostüümis igas toas poseeris, ning ka kliente võttis ta vastu pandaks riietanuna. Huvilisi tõi säärane kuulutus tõesti rohkem, kuid pigem seetõttu, et kõik soovisid veidrat maaklerit näha. Täna, neli kuud hiljem, on kodu endiselt müügis, pandaga pildid aga on vahetatud harilike kinnisvarakuulutuse piltide vastu.

Mida teha? Kui kodu soovitud ajaga kaubaks ei lähe, tasuks üle vaadata selle hind: võib-olla on see piirkonda või pakkumise tegelikku väärtust arvestades liiga kõrge? Kindlasti pole mõtet hakata korraldama kostüümitsirkust: kodu see maha müüa ei aita.