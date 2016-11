Fotod: väga põnevate põhimõtete järgi ehitatud maamaja

Talukompleksi kuulub elumaja, saunamajake, maakivikelder, uus puurkaev, renoveeritud šahtkaev ja välikäimla.

Elumaja sise- ja välisseinad on kaetud männipuidust palgipaneelidega. Välisfassaad on üle värvitud halli lasuurvärviga.

Majal on avara planeeringuga. Esimesel korrusel on tuulekoda, köök-elutuba, veranda-töötuba, magamistuba, vannituba, leiliruum, majapidamisruum ja tualettruum. Teisel korrusel on magamistuba.

Projekti koostamisel oli suureks abiks Feng Shui konsultant ja õpetaja Ph.D. Shan-Tung Hsu.

Elumaja siseviimistluses on kasutatud väga palju puitu – seinad on kaetud palgipaneelidega ning laed laudisega. Elamu ei ole veel täielikult valmis ja sellepärast saab ostja kaasa palju ehitusmaterjali.

