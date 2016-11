10 väga veidrat asja, mida peaksid tegelikult hoopis külmikus hoidma

Silmakreem

Jahedal temperatuuril hoitud silmakreem toimib paistetusealandajana veelgi paremini kui toasoe.

Silmalainer

Jahe temperatuur muudab laineri otsa jäigemaks, mistõttu perfektset joont on eriti lihtne tõmmata.

Küünelakk

Küünelaki külmikus hoidmine pikendab küll selle eluiga, kuid muudab selle ka samas tihkemaks ja pealekandmiseks tülikamaks. Seega hoia külmikus neid lakke, mida sa tihti ei kasuta.

Looduskosmeetika

Kui kosmeetika ei sisalda säilitusaineid, tuleks seda tõenäoliselt hoida külmikus, et see nii ruttu ei rikneks.

Sukkpüksid

Jutud räägivad, et õhukeste sukkpükste külmikus hoidmine muudab nende kiud tihedamaks, nii ei purune need nii kergesti ega hakka jooksma. Voldi sukkpüksid kokku, pista kilekotti ja hoia üleöö külmikus. Hommikuks on need kandmisvalmis.

Teksad

Kõik moegurud teavad, et teksad muutuvad eriti mõnusaks siis, kui sa neid kunagi ei pese. Samas aga muutub pesemata püksipaar paratamatult lõpuks räpaseks. Siis aitab, kui need mõneks ajaks sügavkülma pistad: pärast tunduvad need jälle palju värskematena.

Nätsuplekilised riided

Kui näts või mõni muu kleepuv ollus on kangale sattunud, pista rõivaese sügavkülma ja lase nätsul külmuda. Pärast on seda märksa lihtsam eemaldada.

Kinnikleebitud ümbrik

Kui kunagi mingil põhjusel tekib vajadus suletud ümbrik avada ja uuesti sulgeda, pista see kilekotti, kilekott külmikusse ja oota paar tundi. Pärast seda saab ümbriku kerge vaevaga lahti ilma, et ümbrik puruneks.

Lilled

Kui tahad, et lilled mingi kindla hetkeni raudselt värsked püsiksid, pista need külmikusse.

Padjapüür

Kui armastad jahedat patja, pista paar tundi enne ööund padjapüür külmkappi. Tulemus on nagu jahedate patjade kuningriik.