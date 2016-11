Kiire ja äärmiselt lihtne nipp, mis pikendab märkimisväärselt madratsi eluiga

Sellest, et madratsit on vaja tolmuimejaga puhastada, on teadlikud paljud. Aga vähesed teavad, et selle eluea pikendamist peaks madratsit regulaarselt, kas või kord nädalas, keerama ja pöörama. See tähendab, et alumine külg tuleb pöörata peamiseks ja peatsi osa jalutsisse ning järgmisel nädalal jälle teistpidi.

Kui nii tihti nii palju võimelda ei viitsi, pea meeles, et tootjad soovitavad seda teha minimaalselt iga kolme-nelja kuu järel.

Lihtn liigutus, aga pikendab selle küllalt kalli eseme eluiga vähemalt paari aasta võrra.