Viis väga suurt viga, mida küpsetiste valmistamisel tihti tehakse

Toome teieni viis viga, mida küpsetiste tegemisel tihti tehakse:

Ei jälgita retsepti

Kui tomatisupi või kanapasta valmistamisel ei ole koostisainete täpne kaalumine võib-olla kõige olulisem, siis küpsestiste tegemisel mängib väga suurt rolli see, kas taignasse läheb 100 või 150 g jahu. Kui tegu on kogenud küpsetajaga, siis ei ole retsepti pidev jälgimine võib-olla kõige olulisem, aga algaja koogitegija võiks seda kohe kindlasti teha.

Koostisainetel ei lasta enne kasutamist soojeneda

Väga paljudes retseptides on kirjas, et vahusta toasoojad munad või vala taignasse toasoe piim. Väga paljud sellele tähelepanu aga ei pööra ning hakkavad vahustama otse külmikust võetud mune. Lõpptulemus on aga see, et munad ei pruugi vahtu minna.

Üle mikserdamine

Käsimikser on küll kasulik abivahend, kuid koogi-või saiataigna tegemisel ei tasu mikserdamisega mingil juhul liiale minna. Muidu jääb küpsetis liiga tugev ja tihke. Kondiitritoodete valmistamisel tuleks kasutada pigem kõige madalamat kiirust ja vältida liigset mikserdamist.

Ahjuukse pidev avamine

Kui küpsetis on lõpuks ahju jõudnud, on paljudel see komme, et ahjuuks tehakse iga natukese aja tagant lahti, et sisse kiigata. Selle tulemusena võib küpsetis aga alla vajuda.

Ei kasutata kvaliteetset toorainet

Kringel, mis on tehtud korralikust võist, mitte odavast margariinist, on hoopis parema maitsega. Samuti ei saa teha maitsvat šokolaadikooki vähese kakaosisaldusega kakaopulbrist või šokolaadist.