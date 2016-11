4 nutikat ideed, mida kasvuhoonega talvel peale hakata

Kasvuhoone talvise panipaigana

Üks päris praktiline viis on paigutada kasvuhoonesse kõik suvehooaja tarbed, mida enne kevadet vaja ei lähe. Nii pole vaja garaaži laeni täis toppida, et siis vajalikul hetkel autole talvekumme otsides jälle kõik välja laduda. Sellised asjad nagu aiamööbel, grillikomplekt, laste kiiged, mänguplatsi katted võivad vabalt kasvuhoones uut hooaega oodata.

Kasvuhoone puukuurina

Esmapilgul kummalise lahendusena tunduv idee on tegelikult väga praktiline ja mugav. Toimib kõge paremini juhul, kui kasvuhoone on maja lähedal. Kui suvine kasvuhoonehooaeg läbi, on paras hetk õues kuivanud küttepuud kasvuhoonesse taimede asemele laduda. Kevadeks saab see tühjaks köetud ja saab jälle uue taimeringiga otsast alustada.

Pesu kuivatamine kasvuhoones

See on väga hea mõte: talvel külmaga aurab niiskus kiiresti ja kui lume alt pesunööre ei taha otsida, siis on see väga mugav viis. Eriti mugav lahendus siis, kui kasvuhoone on majaga kokku ehitatud.

Kasvuhoone ja valgusevannid

Üks väga mõnus viis talvel tühjalt seisva kasvuhoone kasutamiseks on valgusevannide võtmine. Loomuliku valguse nautimine. On hästi teada, kuidas talvine pikk pimeduseaeg meile mõjub: masendavalt. Et seda natukestki päikest ja päevavalgust püüda, ongi hea valgusevanne võtta.

Tee nii:

Vii kasvuhoonesse mugav tool- ma ütleks diivan aga tool käib ka. Võta kaasa ka pisike diivanilauake või lihtsalt taburett asjade panemiseks.

Keeda kannutäis kuuma ingveriteed, lisa mett. Kalla see kõik termosesse ja võta kasvuhoonesse kaasa ühes lemmik-küpsiste või muu hea suupiste ning meeldiva raamatuga.

Loe raamatut, joo teed, naudi üksindust raamatuga või kutsu kaasa kedagi, kellega lobiseda.

