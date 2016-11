Remonttööd, mida sa mingil juhul ise teha ei tohiks

Miks? Sest on töid, mis tõesti nõuavad pisut eelteadmisi ja oskusi ning arukam on ikka asjaga ühekorraga ühele poole saada, mitte kõigepealt ise valesti ära teha ja siis vigade parandus tellida. Kui see viimane pärast isetegevust üldse võimalik on.

Sääraste tööde hulka kuuluvad kindlasti järgmised ettevõtmised.

Elektritööd

Paljude elektritööde puhul on vajalik ametlik kinnitus. Kas siis selleks, et kodumasinatele säiliks garantii või selleks, et näiteks kodukindlustus kahjusid hüvitaks, kui midagi juhtuma peaks. Samuti pole elektrivaldkond midagi sellist, milles igaüks spetsialist on: kui asja peensusteni ei tunne, ei tasuks kas või tulekahju vältimiseks asja näppima hakata.

Vaheseinte lammutamine

Pea kõik teavad, et kandvaid seinu ise eemaldada ei tohi, vähesed aga teavad, millised täpselt nende kodus need kandvad seinad siis just on. Mõned aga teavad küll, kuid leiavad, et mis see üks sein maha võtta siis ka nii väga ära ei ole. Tõde on aga selline, et oskamatu isetegevus selles valdkonnas võib põhjustada varinguid ja kinnisvara täielikku hävimist. Nii et kui kööki elutoaga kokku liitma hakkad, kutsu selleks inimene, kes teab, mida ta teeb, ja kuidas lage seina eemaldamise järel täpselt toestada tuleb.

Vannitoa renoveerimine

Kuna vannituba on märg ruum, tuleks kõik, mis selle renoveerimist puudutab, usaldada inimesele, kes on asja õppinud ja täpselt teab, mida teeb. Vahet pole, kas teha on vaja torutöid või plaatida seina - selleks, et oma isetegemissoovi hiljem kibedalt kahetsema ei peaks, on arukam palgata spetsialist. Kehvalt teostatud torutööd võivad endaga kaasa tuua uputused, oskamatu siseviimistlus aga hallituse vohamise.

Keldri väljaehitamine

Üha rohkem ehitatakse eluruume ka keldrisse: see on suurepärane koht näiteks kodusele jõusaalile, hobiruumile või muule taolisele. Aga selleks, et soojustus õigesti tehtud saaks, et ei tekiks probleeme liigniiskusega ja nii edasi, peaks asja kallale laskma professionaali. Kui ei taha, et ta töö sinu eest ära teeb, tasuks temaga vähemasti töö käigus pidevalt konsulteerida.

Akende vahetamine

Akende paigaldamine ei maksa akende endi hinnaga võrreldes kuigi märkimisväärset summat. Kui tahad, et hiljem ei tekiks probleeme soojakao ja muu taolisega, võiks aknad vahetada professionaal. Ka sel juhul pole probleemid muidugi välistatud, aga siis on sul vähemasti, kellele kaevata.

Graniit ja marmor

Ükskõik, mida nende äärmiselt kallite materjalidega kodus teha tahad: kui neid on lõigata vaja, las seda teeb inimene, kes seda täpselt teha oskab. Kumbki neist pole kipsitükk, mille raiskuminekust suuremat kahju pole, nii et mõtle hoolega, kas tahad sellega ise riskida.