Väga ootuspärased põhjused, miks ükski remont planeeritud ajaks valmis ei saa

Ilm

Kui tegemist on fassaadi- või katusetöödega, mängib ilm väga suurt rolli ja seda ei saa keegi ette ennustada, millised ilmastikutingimused sinu plaanitud remondi ajal täpselt on. Selge on aga see, et laussajuga fassaadi ei värvi ja tormiga katust ei vaheta. Ja nii tulebki oodata. Vihmaga jäävad ootele ka igasugused betoonitööd, sest betooni tahenemiseks peab ilma olema täiesti kuiv.

Ettenägematud viivitused tarneaegades

Olgu tegemist ehitusmaterjalide, vannitoaplaatide, valgustite või köögimööbliga, ettenägematuid viivitusi tarnes tuleb alati ette. Seepärast peakski näiteks köögi ära tellima samal ajal, kui majaehituse või remondiga alustad: siis võid olla enam-vähem kindel, et see õigeks ajaks saabub. Mõnikord nihkuvad asjade tarneajad suisa nädalaid ja samamoodi nihkub sinu remondi või ehituse lõpptähtaeg.

Lubade väljastamine

Igasuguste ehitusega seotud lubade väljastamine on paras büroktraatia ja võtab vahel väga kaua aega. Selleks tasub end samuti kohe remonti või ehitust kavandades valmis panna.

Alltöövõtjate graafikud

Kui sinu ehitaja palkab elektritöid tegema kellegi teise, tuleb tal arvestada sellega, et elektrikute graafik võib olla üsna täis ja sel hetkel, mil sinu kodus on paras aeg elektritöödega tegelemiseks, pole neil vaba aega. See tähendab aga omakorda, jah, arvasid ära, et ehitus viibib. Kui arvad, et lihtne lahendus oleks otsida teine alltöövõtja, siis see pole alati tõsi: ehitajal on tõenäoliselt välja kujunenud inimesed, keda ta mingite tööde juurde usaldab, ja neid asendada pole nii lihtne.

Ootamatud probleemid majaga

Kui ehituse ja remondi ettevalmistamise käigus selgub, et mingid osad on saanud niiskuskahjustusi, hallitavad või on muul moel kannatada saanud, tähendab see automaatselt lisatöid, millega remonti planeerides keegi arvestada ei saanud. Säärased üllatused tulevad ilmsiks enamasti seinte lahtivõtmisel ja lammutamisel. See tähendab jälle omakorda tähtaja pikenemist.

Nii et targem on end remonti kavandades kohe viivitusteks valmis panna. Ja kui asjaolu, et miski ei saa lubatud ajaks valmis, kipub meeleolu rikkuma, püüa läheneda selle nurga alt: aega läheb küll lubatust pisut kauem, aga vähemasti saab kõik väga põhjalikult ja professionaalselt tehtud.