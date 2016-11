Tugevad puudused, millest keegi selle menuka sisustusdetaili puhul ei räägi

Ilu nõuab muidugi ohvreid, aga arvestades, et köök on eelkõige praktiline ruum, tasuks mõelda, kas sinna on vaja muretseda valamut, millega on nii palju erinevaid muresid nagu kirjeldab Brittany oma blogis.

1. See lõhub nõusid, kui sa piisavalt ettevaatlik pole. Brittany on jäänud ilma kahest klaasist ja taldrikust.

2. Sa saad märjaks. Kui veesurve on tugev, pritsib kraanikausi madalasse põhja pahisev vesi su märjaks.

3. See määrdub. Valge kraanikauss määrdub ja aja jooksul vahel isegi sedavõrd, et hoolimata regulaarsest puhastamisest ei saa seda enam päris puhtaks.

4. Sellele jäävad kriimud. Vähe sellest: pealmisest kihist võivad suisa killud välja tulla. Brittanyl seda viimast küll veel juhtunud ei ole, aga kriimud on valamul küll. Mis omakorda takistab valamu täielikku puhastamist, sest kriimudesse koguneb mustus.

5. Brittanyl oli varem kaheosaline valamu, mis tähendas, et ühes sai nõusid pesta ja teise pestud nõud nõrguma tõsta. Uue valamuga seda võimalust pole, niisiis tuleb kasutada eraldi nõudekuivatusresti.

Kõigist viiest punktist hoolimata tunnistab sisekujundushuviline Brittany, et valiks siiski uuesti sama valamu: see näeb nende köögis lihtsalt nii hea välja.