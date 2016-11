11 toiduainet, mida vabalt puhastusvahendite asemel kasutada võib

Kohvipuru

Kohvipuruga saab suurepäraselt küürida raskestieemaldatavaid plekke, ka näiteks põhjakõrbenud toitu pottidest. Samuti saab selle abil eemaldada ebameeldivad lõhna jalatsitest: viska peotäis kohvipuru tossu sisse ja lase ööpäev seista. Siis puhasta jalatsid: lõhn on kadunud.

Sai

Sai on suurepärane abivahend maalide tolmust puhastamisel. Märja lapiga neid puutuda ei või, ka kuiv võib maali õrna pinda kahjustada. Saiaviiluga puhastamine aga maalile kurja ei tee, kui ettevaatlikult hõõrud.

Sidrun

Sidruniga saab puhastada mikrolaineahju. Lõika sidrun pooleks, pane klaasnõusse ja täida see veega. Tõsta nõu mikroahju ja pane see suurel kuumusel tööle. 15 minuti pärast on sidrun oma töö teinud ja räpase ahju saab pühkimisega puhtaks. Pole vaja küürida.

Samuti on sidrun heaks abimeheks lõikelaua põhjalikul puhastamisel.

Riis

Riisiteradega on hea puhastada kitsaid vaase, kuhu käsn või pudeliharigi kuidagi mahtuda ei taha. Viska vaasi peotäis riisi ja täida see kuuma vee ning tilga nõudepesuvahendiga. Raputa, loksuta ja keeruta vaasi ning veejäljed kuluvad maha.

Äädikas ja sooda

Et äädikaga saab puhastada peaaegu kogu majapidamist, pole vist kellelegi eriti üllatuseks. Suurepäraselt sobib see näiteks aseaineks aknapuhastusvahendile. Kui vaja eemaldada toruummistusi, puista äravoolu soodat ja vala peale äädikat, lase seista ning loputa siis kuuma veega.

Ketšup

Roostevabalt teraselt ja vasknõudelt saab plekke eemaldada ketšupiga. Hõõru nõu ketšupiga kokku, lase seista ja pese nagu ikka.

Kreeka pähkel

Pähkliga saab peita puidukahjustusi. Kui tööpinnale on tekkinud täkkeid, hõõru neid pähkliga. Pähkliõli tumendab kriimustusi ja nii pole need enam silmatorkavad.

Viin

Kui riietele või muudele tekstiilidele on tekkinud kummaline hais, mida pesus eemaldada ei saa (näiteks võib lemmikloomapesale pikapeale jääda külge eemaldamatu loomahais), piserda neid viinaga. Seejärel lase esemetel hästiventileeritud kohas kuivada.

Oliiviõli

See õli sobib hästi roostevaba terase, näiteks külmiku puhastamiseks. Vähe sellest, et see plekid suurepäraselt eemaldab, takistab õlikiht neil taastekkimast.