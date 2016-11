Nutikas beebivoodi, mis päästab vanemad lapse uinutamise piinadest

Nutikas beebivoodi on loodud koostöös erinevate lastearstidega. Peale vaadates näeb see välja nagu iga teine lapsevoodi, kuid eriliseks muudab selle omapärane tehniline lahendus. Nimelt, vastavalt sellele, kui intensiivselt beebi nutab, hakkab voodi ennast ise kiigutama.

Voodisse on paigaldatud kolm mikrofoni, mis teevad kindlaks lapse nutmise. Seejärel valib madratsi alla paigaldatud seadeldis välja sobiva intensiivsusega kiigutamise astme. Vajalik on kogu protsessi juures aga see, et laps oleks spetsiaalses magamiskotis ja see on kinnitatud voodi külge.

Nutikas beebivoodi maksab ligikaudu tuhat eurot.

Vaata videot, kus nutivoodit katsetanud lapsevanemad räägivad oma kogemusest!