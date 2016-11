Oksjonikeskkonnas otsib uut omanikku väga haruldane voodi

Voodi müüja kirjeldab ise oma toodet nii:

«Müüa haruldane 70ndatest nö «space age» ajastust pärit voodi.

Voodil on toimiv stereosüsteem, mille hulka kuulub raadio, kell, äratusfunktsioon ja kassetimängija. Kaks integreeritud kõlarit, timmeriga valgustuse reguleerimine ja 2 pistikupesa.

Lisaks kõigele sellele on voodi peatsiosa kõrgus manuaalselt reguleeritav ehk siis saab selja- ja peaosa tõsta kõrgemale, samuti saab eraldi tõsta ka jalgade osa. Kaasa tulevad 2 originaal poroloonmadratsit (90cm x 200cm).

Ajahammas on voodi plüüsmaterjali närinud, mistõttu on riie kohati mõnest kohast katki ja üpris õhuke ning habras. Kuigi kanga üldpilt on heas seisukorras on soe soovitus siiski arvestada kanga vahetusega.».

Rohkem infot ja pilte pakkumise kohta leiab Osta.ee leheküljelt.