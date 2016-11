See ebatavaline sisekujundustrend on jõudnud juba paljudesse kodudesse

Kui muidu oleme harjunud sellega, et vannitoas on näiteks keraamilised- või kivist põrandaplaadid ja elutoas laudpõrand või vaipkate, siis viimasel ajal on tulnud moodi see, et ühes ruumis laotakse mustrina kaks täiesti erinevat materjali – näiteks kivi ja puit.

/ The Design Sheppard

Üleminek ühelt materjalilt teisele ei tohi olla järsk. Eesmärgiks on pigem see, et ühelt materjalilt teisele minek oleks sujuv.

Visuaalselt näeb selline kahe erineva materjali kombineerimine välja üsna ebatavaline, kuid samas on selline lähenemine uudne ja mänguline.

Mida sina uuest trendist arvad? On see pigem kummaline või hoopis uus ja värskendav?