Hea idee: suurepärane lahendus veidi erilisemaks narivoodiks

Ega see voodi kuigipalju tavalisest narist ei erinegi: harjumuspärasele lisaks on sel väike katuseosa ja rattaimitatsioonid, muidu aga on tegu narivoodiga nagu ikka.

Traktorvoodi. / ruckerrendezvous.blogspot.com

Seega saab eeskuju võtta sellest juhisest SIIN.

Seda tegi ka traktorvoodi valmistanud pereisa, kavandamisel tuli tal lihtsalt arvestada sellega, et hiljem peavad lisanduma eelpoolmainitud katus ja rattad.

Rohkem juttu ja pilte leiab SIIT!