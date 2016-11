Foto: vaata, kuidas sina need taldrikud purunemisest päästaksid?

Pereema Kkman Wen pöördus Internetis inimeste poole lootuses, et keegi saab teda tema hädas aidata: nimelt oli nõudekapis ümber vajunud talle oluliste portselantaldrikute virn ja seda nii õnnetult, et kolm taldrikut nõjatus vastu ust, muutes ukse avamise ilma taldrikuid purustamata võimatuks. Wen küsis, kas keegi oskaks pakkuda lahendust, kuidas taldrikud siiski tervelt kätte saada?

Kuigi lahendusi tõesti pakuti, olid enamik neist ulmelised ja absurdsed, vaid paar inimest mõtlesid välja midagi, mis päriselt aitab olukorra lahendada.

"Kui taldrikud on asendatavad, tee uks lihtsalt lahti. Kui need on sulle väga olulised, purusta ukseklaas taldrikutest paremal, nii saad need välja õngitseda," soovitab üks Facebooki kasutaja.

"Pane kapp pikali, taldrikud vajuvad ukse eest ära ja saad need kätte," soovitab teine.

Kuidas oleksid sina olukorra lahendanud?