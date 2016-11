Eriti lihtne ja toitev hommikusöögiidee kiireks tööpäeva hommikuks

Kaerahelbepuder, mis on seismisega külmaks läinud, ei ole ilmselt unistuste hommikusöök. Palju paremini mekib ikka soe puder, mida kaunistab suur võisilm. See külmalt serveeritav ja üleöö seismist vajav hommikupuder on aga klassikalisele soojale pudrule kahtlemata tõsine konkurent.

Üleöö kaerahelbepuder maapähklivõi ja marjadega

kolmveerand tassitäit kaerahelbeid

üks supilusikatäis chia seemneid

pool tassitäit piima

pool tassitäit Kreeka jogurtit

maitsestamiseks kaneeli ja soola

soovi korral üks supilusikatäis maapähklivõid

kaunistamiseks marju

Sega omavahel kaerahelbed, piim, jogurt ja chia seemed. Maitsesta soola ja kaneeliga. Aseta segu kinnisesse karpi või purki ning lase sellel külmkapis üleöö seista.

Hommikul pane pudrusegule üks kiht maapähklivõid ja kaunista marjadega. Soovi korral võid pärast maapähklivõi kihti panna ka veidi müslit või pähkleid.

Rohkem üleöö pudruretsepte leiad SIIT!