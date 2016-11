5 väikest asja, mille puudumine su kodu kõledaks muudab

Sisustusdetailidest ei maksa mööda vaadata: mööbel loob toale raami, aga väikesed esemed, näiteks diivanipadjad, pleedid, ilusad valgustid, pildid seintel, annavad ruumile sisu. Mida sul vaja läheb, et oma kodus õdus olemine saavutada? Vaatame järele.

Pleedid, katted, kardinad, ilupadjad – talvisel ajal on õige aeg otsida välja pleedid. Aseta need nähatavale kohale, näiteks diivanile ja toolidele, et need oleks hõlpsasti kättesaadavad. Pleedid, katted, kardinad ja padjad annavad suurepärase võimaluse muuta oma eluruumide ilmet või, miks mitte, lausa luua uue välimuse. Igal juhul lisab erinevate tekstiilide kasutamine ruumi hubasust.

/ Pillow&Pillow

Küünlad – annavad hubase ning romantilise valguse. Küünalde kasutamine ruumis on soodsaim viis muuta ruumi atmosfääri. Küünlad söögilaual muudavad ka argipäevase õhtusöögi pidulikumaks, nauditavamaks. Kui aga oled lõhnainimene, kaalu kindlasti kvaliteetsete lõhnaküünalde soetamist. Erinevad hooajalised aroomid, mida küünlad eritavad, annavad samuti juurde hubasust.

Pildid seintele. Vahel võib üks pilt anda interjöörile selle puuduoleva miski, olla täpp i peal. Kui tegu on näiteks sarnastes rahulikes toonides ruumiga, siis üks värvilaik võib kogu ruumi särama panna. Nagu viimase pusletüki asetumine õigele kohale.

/ Varjud.

Seinašabloonid – nõuavad küll pisut rohkem vaeva, kuid tulemus võib olla super. Šablooniga seintele (või miks mitte ka mööblile) tehtavad mustrid on igas mõttes paindlikud ning ruumile või esemetele uue näo andmine on igal juhul värskendav.

/ Stencilit

Kaunistused – tee lauale kaunistusi ja kompositsioone küünaldest, lilledest (kasuta näiteks sukulente) või muust taolisest. Säti oma igapäevased tarvikud kenasti. Näiteks vannitoas võid hambaharjatopsi, juukseharja, habemeajamisvahu pintsli või muu taolise asetada kaunile alusele. Võid üllatuda, kui palju selline üks pisike seade tühjale pinnale ja seeläbi kogu ruumile juurde annab.