Kuldsete kätega noor eesti mees ehitab muljet avaldavaid nukumaju

Kenderi sõnul kulus tal esimese nukumaja ehitamiseks umbes kuu aega. Nüüd ehitab ta sama suure nukumaja valmis aga umbes 24 tunniga. Mehe arvates on tema tehtud nukumajad tõelised mürakad: «Need on üle meetri kõrged, 60 cm laiad ja kaaluvad umbes 35 kg.» Ehitamises lööb kaasa ka tema pisike tütar Heili. «Tema jaoks ei ole probleem trelliga kruve kinni lasta või kummihaamriga rõdupiirdeid sisse taguda,» kinnitab uhke isa.

Esimese nukumaja ehitamine oli Kenderi sõnul paras katsetamine: «Vaatasin Internetist erinevaid pilte, ostsin kokku erinevaid materjale ja tööriistu ja hakkasin otsast pihta,» meenutab ta. Esimese nukumaja ehitamise protsess venis tal niivõrd pikaks sellepärast, et teha tuli seda pärast väsitavat tööpäeva ja magistriõpingute kõrvalt. «Kui nukumaja sai valmis, siis postitasin oma Facebook’i kontole sellest pildi ja pisikese jutu ja minu üllatuseks oli tagasiside väga positiivne. Tuttavad ja omakorda nende tuttavad hakkasid kohe tellimusi esitama ja nii ta läks,» meenutab ta.

Kenderi kõige esimene nukumaja, mille ta oma oma tütrele ehitas. Foto:Kaarel Kender

Pigem hobi, mitte äri

Tänaseks päevaks on mees valmistanud umbes nelikümmend nukumaja. Kender ei ehita nukumaju tasuta, kuid tema sõnul ei ole tegemist erilise äriga. «Nukumajade tegemine on aeganõudev tegevus ja raha, mida ma nende eest küsin, katab suuresti vaid materjali kulu. Tegemist on hobiga, mille käigus saan ma maha laadida tööl tekkinud pingeid ja teha midagi, mis pakub pisikestele palju rõõmu,» selgitab ta.

Puidust nukumajad, mida Kender valmistab, on võrreldes plastikust tehtud nukukodudega, tunduvalt vastupidavamad. Lisaks sellele on need viimistletud lastesõbralike loodusvärvidega, mis on sobilikud ka allergikutele.

Nukumajade kaubamärk «Heili Nukumajad» on tuletatud tema tütre nimest. «Heili on minu väike kriitik, kes peab iga uue teose heaks kiitma. Lisaks sellele on ta põhjus, miks ma üldse nukumajasid meisterdama hakkasin,» kinnitab Kender.

Nukumajad enne värvimistöid. Ühe suure nukumaja hinnaks on 200 eurot ja väikese 50 eurot. Foto: Kaarel Kender