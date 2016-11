Video: kasvuhoone, mis lubab söögikraami vähese vaevaga kasvatada ka südatalvel

Loojate sõnul on tegemist niinimetatud tuleviku kasvuhoonega, mille suurimaks eesmärgiks on pakkuda inimestele võimalust aastaringselt saada pea kogu vajaminev toit oma krundilt ja vähendada vajadust käia kaupluses või tarbida kaugelt üle maailma kokku veetud toitu. Teada on, et inimesed peaksid toiduks tarvitama eelkõige enda lähiümbruses kasvanud toiduaineid, aga tänu Eesti kliimale on see siiani üsna võimatu olnud. Selline kasvuhoone peaks aga probleemi lahendama: uudse lahendusega kergesti püstitatav hoone lubab kõike, mis vajab kasvamiseks sooja, kasvatada ka meie tingimustes ja aastaringselt.

Uuendusliku kasvuhoone loojad lubava, et ehitamisega saab hakkama igaüks, samuti ei pidavat sellele kuluma üle mõistuse suuri rahasummasid. Vaja läheb vaid tahet, pealehakkamist ja DVD-juhist, mille saab projekti autorite käest tellida.

Vaata täpsemalt alljärgnevast videost.

DVDd saab tellida näiteks Amazonist.