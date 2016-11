Enne ja pärast: kole kontorinurk sai pea olematu rahaga imeilusa välimuse

See koolilauda meenutav töölaud oma stiilse välimusega varem just ei säranud. Samuti ka see kulunud välimusega kontoritool. Sara, kes selle laua taga vähemalt kolm korda nädalas tööd tegema pidi aga otsustas, et annab oma töönurgale säästlikult uue välimuse.

Foto: www.foreverrented.blogspot.com.ee

Kriimustusi täis laua otsustas naine katta marmori imitatsiooniga kleebispaberiga. Hõbedased lauadetailid aga kuldse spreivärviga.

Foto: www.foreverrented.blogspot.com.ee

Ka kontoritooli detailid värvis Sara üle kuldse spreivärviga.

Foto: www.foreverrented.blogspot.com.ee

Lisaks väikesele kleepimis- ja värvimistööle kinnitas ta seinale teadetestendi, pani tooli alla vaiba ning lauale väikese sisustusdetaili ja toataime. Suuri kulutusi see kõik ei nõudnud, kuid üldine mulje näeb küll tunduvalt hubasem ja stiilsem välja.