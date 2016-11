Ettevalmistused jõuludeks: vii endale päris kuuse asemel koju hoopis papist kuusk

Lisaks sellele raiutakse kõigi nende pärast, kes soovivad oma koju ehtsat jõulupuud, maha väga palju okaspuid. Sellepärast tasub jõulude eel kaaluda ka muid alternatiive – näiteks papist kuusepuu ostmist või meisterdamist.

Eesti disaineri Kristi Tammingu loodud papist kuused, mis on tehtud 100% naturaalsest katmata taaskasutatud papist, näevad tõeliselt stiilsed ja omapärased välja.

Kuuest detailist koosnevat kuuske on lihtne kokku panna ning peale pühi taas lahti võtta ning panipaigas või voodi all hoiustada. Oksjonikeskkonnas osta.ee on need saadaval kolmes erinevas suuruses ja isegi erinevates värvitoonides.

Foto: osta.ee