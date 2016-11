Fotod: see Haapsalus asuv külaliskorter on pärit justkui mõnest välismaa sisustusajakirjast

Kohviku ülemisel korrusel on viis maitseka sisustusega korterit. Toome teieni oma lemmiku – punase tellisseinaga ja helehallides toonides sisustatud korteri.

Külaliskorteri täheks on kahtlemata voodi, mis on kaetud villase pleedi ja pehmete patjadega. Need on muide disaininud ja tootnud meie endi kudumiettevõte Woolish.

Foto: Hapsal Dietrich

Fotod: Hapsal Dietrich

Külaliskorteril on ka pisike valgusküllane rõdu, kus saab näiteks hommikukohvi nautida.

Foto: Hapsal Dietrich

Ka elutoanurk on helehallides toonides. Kontrasti loovad rohelised toataimed.

Foto: Hapsal Dietrich

Foto: Hapsal Dietrich

Köögis ja tegelikult terve korteri sisustuses on tunda Skandinaavalikku hõngu. Palju on kasutatud heledaid toone, puitu ja lihtsa disainiga mööblit.

Foto: Hapsal Dietrich

Foto: Hapsal Dietrich

Foto: Hapsal Dietrich

Kuidas sulle Dietrichi külaliskorter meeldib? Viska kindlasti pilk peale ka ülejäänud neljale külaliskorterile!