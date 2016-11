Hoia kodu moodsana: uus aasta viib areenilt nii mõnegi äärmuseni tüüdanud trendi

Sisekujundajatelt ja sisekujundusblogidest üle maailma on läinud liikvele info, et uue aasta saabumisega hakkavad trenditeadlikumad pisut viltu vaatama, kui su kodus leidub midagi järgnevast.

Messing ja vask

Võib-olla polnud kõige parem mõte messingi- või vasevärvi sisustusdetaile kokku osta, sest kõigi nende aluste, kandikute, küünlatopside ja muu taolise aeg sinu kodus saab selle aastaga läbi. Sisekujundajate hinnangul on mõlemaga lihtsalt liiale mindud ja täielikult neid oma kodust välja viskama ei pea, aga koomale võiks tõmmata küll, ja kõvasti. "Pigem tasuks mõlemat sobitada teiste metallitoonidega ja üldse kogu oma sisekujundus läbi mõelda. Ühetoonilised esemed muudavad kodu kataloogilikuks, kuid vaadata tuleks üldpilti ja pidada silmas stiili, mida saavutada üritatakse," ütleb sisekujundaja Olivia Korenberg.

Hiigelsuured põrandalambid

Teate küll: need tohutusuure varre otsas kõlkuvad kuplid, mis saavad alguse toa ühest nurgas ja ulatuvad teise välja. Selle lambi muutis moodsaks Serge Mouille ja sisekujundajad on seisukohal, et kui tahta sellist statement-lampi oma elamises pidada, peaks see olema originaal, mitte mõne suvalise sisustuspoe odav koopia. Viimasel juhul kaotab see igasuguse esialgse mõtte.

Marmoriimitatsioon

Paljud on seda päeva oodanud ja lõpuks on see käes: kõik marmoriimitatsiooniga laudlinad, padjakatted, kardinad, lambivarjud, ka kõik marmorina näivad tööpinnad, kausid ja muu taoline, mis seda tegelikult ei ole, pole enam moes.

Tumbad ja põrandapadjad

Miks me peaksime kasutama neid, kui maailma on loodud äärmiselt mugavad diivanid ja tugitoolid? Õnneks pealetulev trend ka pigem neid soosib ja igasugused põrandal istumised vajuvad unustusse.

Makramee

Ka see on üks sisekujundustrende, millega paljud ei jõudnudki kaasa minna ja nüüd pole see enam moes, õnneks või kahjuks. Seda peeti suurepäraseks võimaluseks lisada oma elamisele pisut boheemlaslikkust, kuid tegelikult on selleks ka palju muid võimalusi kui käsitöötundide alguses tuntud kunst. "Tehke parem teadlikumaid valikuid ja ostke koju stiilipuhast kunsti ja toataimi," soovitab Korenberg.

Valge ja hall, Skandinaaviapärane sisekujundus

Pane värvirull käest: valged ja hallid seinad, aksessuaarid ja kõik muu taoline on eilne päev. "Olgem ausad, meil kõigil on küllastumus Skandinaavialikust sisekujundusest. See on aastaid kogu maailmas põhiliseks sisekujundussuunaks olnud ja nüüd aitab. On aeg elamised pisut värvilisemaks muuta. Järgmine aasta toob tagasi beeži erinevad toonid, sinepikollase ja üllatajana õrnroosa," lubab Korenberg.

Puidu taaskasutamine

Taaskasutamine on kiiduväärt, kuid on oluline vahe, kas luua taaskasutuspuidust kvaliteetseid, kauakestvaid lahendusi või muuta kogu elamine keldritaoliseks ruumiks, kus kõik meenutab vanaisa suvalistest laudadest kokku löödud kartulisalve, ütlevad sisekujundajad. Ärge tehke enam põrandalaudadest söögilaudu ja servamata laudadest seinu. Aitab.

Paljad pirnid

Siin polegi eriti midagi öelda, pange lihtsalt lampidele kuplid peale ja muutke kodud jälle hubaseks!

Kõige selle juures tasub aga meeles pidada, et inimesel endal peab kodus siiski hea elada olema. Kui sa armastad oma vanadest põrandalaudadest söögilauda, siis las ta olla. Kui Skandinaaviapärane sisekujundus on sinu lemmik, siis ära muud seda tühja trendi pärast.

Kui oled alles oma kodu sisustamas, võiksid kindlasti mõelda sellele, kas su valikud on mõjutatud hetketrendidest või pigem sinu enda stiilist ja ajatud. Trendikas kodu on ühel hetkel küll ilus ja kadestamisväärne vaadata, aga selle ümberkujundamine järgmisel hetkel võib olla paras peavalu ja rahakulu.

