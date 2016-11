Fotod: viieliikmeline pere kolis vabatahtlikult suurest kodus tillukesse laoruumi

Briti arhitekt Tim Francis ja tema naine Laura Hubbard-Miles otsustasid oma ruumikast Londoni korterist loobuda ja tillukesse majja, endisesse laoruumi, kolida pärast seda, kui nad kolmanda lapse sünni järel aasta autosuvilaga ringi rännanud olid, kirjutab Treehugger.

"Meie Londoni korteri juures puudus igasugune õueala ja laste parki viimine oli paras ettevõtmine. Oli selge, et maja me endale sealkandis lubada ei saa, pealegi olime kaheksa-aastase pealinnaelu järel sellest pisut tüdinud," räägib Tim.

/ treehugger.com

Nende uus kodu on tõeliselt pisike: selles on katusealune ruum lastele ja tilluke kööginurk ning elutuba/vanemate magamistuba allkorrusel. Õigupoolest koosneb "elutuba" pinkidest, millest ööseks voodi teha saab. Vesi ja elekter on majas olemas, kuid tualetti mitte.

Säärane elumuudatus andis Timile tõuke oma arhitektuuribüroo rajamiseks ja erinevate "kastist välja" kodulahenduste loomiseks. Lisaks sellele on tilluke kodu tõuganud peret veetma palju aega õues, aiatöid tehes ja sportides. Ka omavahelist suhtlemist on palju rohkem kui Londoni-kodus elades, tarbetuid asju aga ilmselgetel ruuminappuse põhjustel sisuliselt polegi.

/ treehugger.com

Tim ja Laura ei loo endale illusioone: nad teavad, et selline elukorraldus on ajutine ja kui lapsed kasvavad, vajavad nad lõpuks ikkagi suuremat pinda. Kuid nad on veendunud, et see on neile kui perele olnud kasulik kogemus, mis on neid palju lähendanud. "Küsisin oma pojalt hiljuti, mis ta meie elukorraldusest arvab, ja ta ütles, et see meeldib talle. "Me oleme nagu kari," ütles ta rahulolevalt. Minu meelest on see päris tore vaatenurk minimajas elamisele," ütleb Tim.