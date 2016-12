Fotod: Hiiumaa väga väike maja, mis maksab väga palju

Ei saa aga öelda, et kinnisvara hind oleks põhjendamatu. Kuigi 2007. aastal ehitatud majas on pinda vaid ligikaudu 33 ruutmeetrit, on pakkumise juures nii mõndagi, mis 77 000 euro suurust hinda põhjendab.

Esiteks on Emmaste vallas Reheselja külas asuv maja merest vaid 900 meetri kagusel.

Teiseks on krundi kogupindala tervelt 29 800 ruutmeetrit, nii et kes soovib, võib sinna ka päris korraliku palee püsti panna.

Kolmandaks on krundil asuv maja küll väga pisike, aga väga hästi ja nutikalt sisustatud, nii et seal ringivaadates ei saa õieti arugi, kui väikese koduga tegelikult tegemist on.

Kolmetoaline maja, muide, sobib aastaringseks elamiseks.

Rohkem infot ja pilte leiab KV.EE koduleheküljelt.